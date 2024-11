Ven mangler fortsat svar og retfærdighed i drabssag – Sasia Amalie skal leve videre

Daniel Broner kunne slet ikke forstå, hvad der blev sagt til ham i telefonen, da han en almindelig hverdag i september 2022 blev ringet op og fik besked om, at hans veninde Sasia Amalie Morsø var blevet dræbt i Sydfrankrig. Hendes skæbne var alt for makaber til at fremstå virkelig. - Det virker som en film eller en ond drøm, der ikke vil slutte. Man kan forholde sig til, at nogen kan dø af sygdom eller i et trafikuheld, men at blive slået ihjel og proppet i et køleskab for at blive kasseret på den måde. Det er uden for enhver moral, siger Daniel Broner, der torsdag medvirker i TV 2s krimimagasin ’Skyggesiden’ om sagen.

Daniel Broner var venner med den dræbte Sasia Amalie Morsø i syv år. Foto: TV 2

I denne uge er det præcis to år siden, at venner og familie tog afsked med den 30-årige Sasia Amalie Morsø i Aarhus Domkirke. Men ingen af dem ved endnu, hvad der nøjagtig skete med hende, da hun blev slået ihjel i Sydfrankrig. - Jeg sagde ja til at være med her for at bringe retfærdighed over sagen, men også for at hun skal leve videre. Vi skal have afklaret, hvad det var, der skete i det hus. Jeg har brug for svar personligt – stadig efter to år, siger Daniel Broner. Få dage efter fundet af Sasia Amalie Morsøs lig blev hendes nu 33-årige kæreste anholdt og sigtet for drabet på hende. Han har siddet varetægtsfængslet i et arresthus i Grasse i Franrkrig siden. En solstråle Både Sasia Amalie Morsø og Daniel Broner er uddannet tøjdesignere. De lærte hinanden at kende i 2015, da de begge medvirkede i TV3 programmet ’Trendsætterne’. - Hun var en solstråle. Et kæmpe smil omkranset af en kæmpestor manke af krøllet hår. Hun var bare dejlig, positiv og altid glad. Hun var et sundt menneske med nogle rigtig sunde værdier, siger Daniel Broner. Venskabet blomstrede ifølge Daniel Broner efter tv-programmet, men da Sasia Amalie Morsø i begyndelsen af 2021 blev kærester med den mand, der nu er anklaget for at have slået hende ihjel, blev deres kontakt mere sporadisk. - Det havde den effekt, at vi kom til at ses mindre. Hun var meget hjemme hos ham. Hun snakkede meget om ham, men jeg så aldrig nogensinde et billede, siger Daniel Broner.

Det er hans opfattelse, at hun langsomt blev skærmet fra familie og venner. I stedet brugte Sasia Amalie Morsø sin tid med den mystiske kæreste, som han ikke engang havde et ansigt på. Det var heller ikke til at finde et billede af ham på sociale medier. - Dengang var det tydeligt, at hun holdt noget skjult, og at hun var underlagt en eller anden form for kontrol derhjemme. Der var alle de her tegn, der pegede i den retning. Men dengang vidste jeg ikke, hvordan man skulle tyde det. Der var noget hun holdt hemmeligt, siger Daniel Broner. Et liv i luksus Den nu 33-årige drabssigtede dansker har fra en ung alder haft succes som iværksætter. Ifølge TV 2's oplysninger flyttede først han til den mondæne villa i Mandelieu-la-Napoule med pool og udsigt udover den azurblå franske riviera, og siden kom Sasia Amalie Morsø også til Frankrig. Derudover havde de en herskabslejlighed i indre København. - Jeg vidste, at de boede inde ved Søerne og levede den her meget ekstravagante livsstil med rejser, masser af luksus og dyre mærkevarer. Hun har altid haft god smag, men hendes livsstil tog pludselig en kæmpe drejning, da hun mødte ham, siger Daniel Broner.

Det var denne luksusvilla i Mandelieu-la-Napoule, som den drabssigtede mand havde lejet. Den fremstod misligholdt umiddelbart efter drabet. Foto: Amalie Allerslev Eriksen

Idyllen var forvundet fra den store villa i Sydfrankrig, da den unge kvinde blev fundet dræbt i et køleskab. Poolen var grøn af alger, det flød med affald og ifølge naboer var der en kraftig lugt fra grunden. Desuden blev der fundet en død hvalp i en fryser, ligesom der også lå en død hund i køleskabet med Sasia Amalie Morsøs lig. - Boligen i Sydfrankrig bærer præg af, at der er noget, der er gået galt, og det er noget, som er blevet holdt hemmeligt. Der er en mand, der har været på flugt, og der er en Sasia Amalie, som har prøvet at redde det hele ved at lappe det med pæne billeder på Instagram, siger Daniel Broner. Hemmelig efterforskning En af årsagerne til, at Daniel Broner og resten af Sasia Amalie Morsøs pårørende ikke kan få svar på, hvad der skete med deres kære, er, at efterforskningen er underlagt en fortrolighed. Det fortæller Dan Shefet, der er dansk-fransk advokat gennem mere end 40 år. Det betyder også – modsat dansk praksis – at selv den nu 33-årige drabsmistænkte mands stillingtagen til anklagerne er hemmelig. Det samme er begrundelsen for, hvorfor danskeren fortsat sidder varetægtsfængslet på andet år. - Der er rigtig mange elementer i det her, der kan forklare, hvorfor der fortsat er varetægtsfængsling, og indtil da gælder uskyldsformodningen, siger Dan Shefet.

Han forklarer, at der er tale om en alvorlig forbrydelse, der i fransk lov kan give over 20 års fængsel, og derfor bliver der udpeget en såkaldt undersøgelsesdommer. - Undersøgelsesdommeren skal undersøge både det, der kan føre til både domfældelse og frifindelse. Det er et princip, der er utrolig vigtigt i fransk straffeproces. Derudover giver undersøgelsesdommeren instrukser til yderligere efterforskningsskridt. Og det tager sin tid, siger Dan Shefet. Derudover kan det tage endnu længere tid, hvis der er et internationalt aspekt i de franske sager, forklarer han. Det ses blandt andet i sager om narkokriminalitet. Under ransagningen af parrets hus fandt politiet skarpladte våben, hash og kokain. Skærer i hjertet Særligt den lange ventetid på en eventuel retssag i Frankrig og dermed svar på, hvad myndighederne mener, der er sket, skærer i hjertet hos de pårørende, fortæller Daniel Broner. - Jeg som ven og Sasia Amalies familie sidder og venter på en form for retfærdighed, og det får vi ikke. Der er ikke noget endegyldigt svar. Der er ikke en hammer, der falder, og det er det, som også gør ondt, siger han.

Fransk politi fandt flere ladte våben, kokain, hash og en død hundehvalp i en fryser. Foto: Amalie Allerslev Eriksen