Vejarbejde på motorvejsbro kan give gener i flere måneder

- Arbejdet skal laves i to etaper for ikke at spærre broen helt, fortæller Per Thorsager, projektleder i Vejdirektoratet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Godt og grundigt slidt

Årsagen til arbejdet er, at en del af fugekonstruktionen med tiden er blevet beskadiget. Fugerne er vigtige for at brodækket kan udvide sig om sommeren og trække sig sammen om vinteren, uden det giver "gab" i vejbanen.