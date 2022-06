Vejarbejde halverer trafiknerve i flere uger

Teknisk består denne sidste etape i at adskille regnvand og spildevand i et eksisterende bygværk, som er gravet ned under T-krydset, hvor Risvang Allé er spærret. Med adskillelsen ledes spildevandet separat til Marselisborg Renseanlæg, mens regnvandet via et bassin i Riis Skov ledes ud i Aarhus-bugten.

Det gælder perioden mandag den 27. juni til søndag den 17. juli, oplyser Aarhus Vand.

Bilister med ærinde i området skal følge omkørselsskiltene, mens øvrige bilister henvises til Ringgaden og Ringvejen.