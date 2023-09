Vej spærret - tankvogn kørte med åben hane

Østjyllands Brandvæsen er fra morgenstuden rykket ud til et udslip af bitumen, der bruges i asfalt.

En tankvogn har tabt en større mængde på Hørretvej i Mårslet, oplyser operationschef Kirsten Dyrvig til TV2 Østjylland.

- Vi er ved at prøve at sikre det derude, og så har vi tilkaldt miljøvagten, siger hun.

Hun fortæller, at udslippet er sket, fordi hanen på tankvognen var åben.

- Man har i hvert fald kunne stoppe det ved at lukke på hanen på tanken.

Kort før klokken syv bliver trafikken ledt udenom området, mens der bliver arbejdet på at stoppe udslippet og efterfølgende rengøring.

- Det ligger på tværs af vejen, og det er noget klistret stads, siger Kirsten Dyrvig og fortæller, at chaufførens kolleger også har været på stedet med grus for at forhindre udslippet i at brede sig.

Brandfolkene på stedet arbejder for en sikkerheds skyld i kemikaliedragter. Bitumen bliver brugt som bindemiddel i asfalt.