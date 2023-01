Vej ensrettes på grund af farlige situationer

Arbejdet har betydet en indsnævring af vejbanen med midlertidige lyskryds og masser af skilte. Og det har ført til flere uhensigtmæssige og utrygge situationer, så Aarhus Kommune har følt sig nødsaget til at ensrette Holmevej indtil sommeren 2023.

Det er ikke kun billister, der kan se frem til at skulle finde alternative ruter. Ensretningen gælder også for cyklister. Så cykler du på Holmevej i en vestlig retning fra på mandag, så henvises du til at trække cyklen på modsatte fortov.

I perioden for ensretningen vil der være omkørsel af Terp Skovvej, Jyllands Allé og Holme Møllevej.