Vega slap af med angsten med effektiv metode

Derfor er overbeskyttelse og overbekymring noget, man kan være opmærksom på som forælder.

- Man kan komme til at overføre det til børnene. Man lærer barnet at være bange for xx, og det kan være med til at vedligeholde angsten. Derfor lærer vi også forældre at undersøge deres egne tanker, siger Mikael Thastum.