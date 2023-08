Ved du, hvem han er? Ung mand efterlyst for kynisk svindel

Har du set manden på billederne? Så skal du kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.

Sådan lyder opfordringen.



Manden på billederne er mistænkt for at have bedraget ældre borgere ved at ringe til dem og udgive sig for at være fra deres bank. De ældre har derfor udlevere deres kreditkort og pinkode.



Derefter har manden hentet kreditkort hos ofrene og hævet kontanter på kortene. Begge bedragerier er begået i Aarhus-området.



Østjyllands Politi efterlyser ham derfor med billede for at finde frem til gerningsmandens identitet.