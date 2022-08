Vatanspor tager kebabben med til Ceres Park

Søren Højlund Carlsen siger, at det er vigtigt for AGF at undgå madspild, men han er også åben over for ændringer på menuen.

- Men hvis der nu kommer en del AGF-fans til den kamp, og de synes, at det er superfedt, der er kebab, så er det selvfølgelig noget, vi vil overveje, om vi skal have i vores sortiment.

Hvor mange skal Vatanspor sælge for, at det skal være en succes?

- Det kan jeg ikke svare på, slutter Søren Højlund Carlsen.

Alt kan ske

Mad er både lækkert og nødvendigt. Men der er jo også en fodboldkamp, der skal spilles.

- Det er en stor begivenhed for os. Vi spiller jo normalt i Jyllandsserien, så at vi skal møde et Superliga-hold - og det så er Byens hold AGF - det er jo stort for os og for lokalområdet, siger Volkan Ceran.

Tror du, at I har en jordisk chance mod AGF?

- Det ærlige svar er nej. men man skal heller aldrig sige “aldrig”, siger Volkan Ceran og tilføjer:

- Men ja, det er meget hårde odds. Hvis vi spiller 100 gange mod AGF herude, så burde AGF jo vinde 100 gange. Men vi må jo jagte vores chance og få det bedste ud af det og se, hvad det ender med. Det er jo pokalfodbold, så der kan ske overraskelser.