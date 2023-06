Varsler om hedebølge i weekenden

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har tirsdag udsendt et såkaldt forvarsel om, at weekenden kan blive mere end almindeligt varm i Østjylland.

Der kan nemlig blive tale om hedebølge, skriver vejrtjenesten på deres hjemmeside.

- Der er forvarsel om hedebølge for den vestlige del af landet for fredag, lørdag og søndag. Hedebølge betyder, at midlet af de højeste registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage forventes at overstige 28 grader.

Stort set hele Jylland ventes at blive omsluttet af den hårde varme. Der er tale om et kategori 2-varsel, hvilket betegnes som farligt vejr.