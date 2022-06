Var egentlig stemt ud - nu får forslag om forslag nyt liv

Gode idéer

Thomas Medom mener, at borgerforslags-ordningen kan være med til at give gode idéer, som der kan arbejdes videre med.

- En hel del vil nok ikke kunne vedtages en til en som de stilles, men det er en mulighed for at få flere gode idéer på banen, siger han.

- Partierne er ikke så store og brede som tidligere og har ikke så mange medlemmer. Derfor er det klogt at udvide adgangen til at få de gode idéer frem?

Er I ikke gode nok til selv at få gode idéer?

- Jeg tror, samtlige byrådsmedlemmer knokler og har gode idéer. Men vi har travlt og der er helt sikkert plads til flere idéer, siger han.

Tvivlen kommer det til gode

Hos Socialdemokratiet bekræfter magistratsmedlem Lone Hindø (S), at man på et gruppemøde tirsdag igen har taget forslaget op til diskussion.

- Nogle gange kan man komme i tvivl, og i det her tilfælde lader vi tvivlen komme forslaget til gode. Nu laver vi en forsøgsordning og får den evalueret og undersøgt godt. Hvis det viser sig, at borgerne er glade for det, så gør vi det, siger hun.

Tror du, det kan blive en succes?

- Jeg synes, det er svært, for vi kan jo se.... Det kommer an på, hvor man lægger succeskriteriet. Indtil nu har vi jo lagt mærke til alle de ting, som ikke er blevet gennemført, men vi anerkender også, at der er noget, som er gennemført. Jeg synes det er svært, men vi har valgt at tvivlen skal komme forslaget til gode.

Borgerforslag vil blive en ordning, hvor århusianerne vil få mulighed for at samle støtte til et initiativ via kommunens hjemmeside og efterfølgende få fremsat et beslutningsforslag i byrådet.