Var du hurtigere end kronprisen? Se de kongelige Royal Run-tider her

Først en mil i Aalborg, så fem kilometer i Aarhus og sidst på dagen 10 kilometer i København. Traditionen tro kom kronprins Frederik ud på flere løbeture, da der mandag var Royal Run i flere byer landet over.

Milen i Aalborg først på dagen kaldte kronprinsen "opvarmning", og den klarede han på otte minutter og seks sekunder.

Særlig tur i Aarhus

Dernæst gik turen sydpå til Aarhus. Her fortalte kronprinsen, at han var glad for at løbe ruten, som han kender særdeles godt fra sin tid som studerende i byen i 1990'erne.