Var arbejdsløs i 20 år - så ringede det på døren

- Jeg har været i mange praktikker. Men efter en måned kommer der et brev, og så har jeg ikke fået et job, siger hun.

Og på trods af mange ture til Jobcentret har det været svært for hende at finde et job, selvom hun længe har drømt om det.

Derfor har hendes hverdag siden budt på 12 timers arbejde om ugen i køkkenet på en daginstitution.



- Jeg er glad. Pædagogerne er også gode, vi snakker meget, og de spørger meget. De er gode mennesker, siger hun.

Hendes opgaver består af lidt af hvert fra opvask til at brygge kaffe.

Hun er selv mor til ni børn, og 'Opgang til opgang' har også hjulpet dem i gang.

Det virker

Med den særlige indsats har man hjulpet de udsatte familier, og lyttet til den enkelte families behov. Det har vist sig at bære frugt, og over halvdelen af forældrene i projektet er kommet i arbejde efter projektets forløb.

- Jeg håber da, at det er noget af det, som også kan inspirere i andre udsatte boligområder, siger rådmand for sociale forhold Anders Winnerskjold (S), der lover at være fortaler for projektet.