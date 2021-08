Vanvittig kørsel: Taget med 132 km/t i byzone

33 sigtelser i alt

Inklusiv vanvidsbilisten på Søren Frichs Vej uddelte politiet i alt 33 sigtelser under deres indsats.

Sigtelserne blev blandt andet givet til seks personer, der havde valgt ikke at spænde sikkerhedsselen. En person, der kørte og var påvirket af narkotika, samt to personer der kørte uden at have et kørekort.