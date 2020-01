Vanvidsbilist sigtet for mange forseelser efter vild biljagt

Hvis du kører med narko og spiritus i blodet, uden kørekort og tydeligvis ikke kan færdselsreglerne, så er det nok ikke smart at drøne forbi politiet i høj fart.

Det var ikke desto mindre, hvad en 18-årig mand gjorde på Viby Ringvej i Aarhus natten til tirsdag.

Betjentene i en patruljebil forsøgte efterfølgende at få føreren til standse, hvilket han ikke ønskede.

Læs også Danmarks (nok) vildeste bus til salg – som et diskotek på hjul

- Han fortsatte i stedet ind på Aarhus Syd Motorvejen, hvor han satte farten endnu mere op, oplyser Østjyllands Politi.

Flere patruljer blev sat ind i jagten, mens den 18-årige bilist fortsatte ufortrødent i høj fart, over for rødt lys flere gange, venstre om et helleanlæg og imod færdselsretningen ad Møllebakken i Hasselager.

Biljagten startede på Viby Ringvej i det sydvestlige Aarhus. Foto: Google Maps

Mistede kontrollen

- Da føreren kom til Beringsvej i Hasselager svingede han til venstre, hvorefter han mistede kontrollen over bilen og ramte kantstenen. Det fik ham til at sætte farten ned, så han slingrende fortsatte midt på vejen, inden han ved Hovvejen svingede til højre og standsede, lyder det fra politiet.

En betjent skyndte sig her at hive den mandlige fører ud af bilen.

Han er sigtet for i alt ni færdselsforseelser. Heriblandt at stikke af fra politiet, køre over for rødt lys tre gange og for at have kørt venstre om et helleanlæg. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Kl. 2.30 blev den unge mand anholdt og taget med på stationen til afhøring, hvor han blev stillet over for en lang række sigtelser.

- Han er sigtet for i alt ni færdselsforseelser. Heriblandt at stikke af fra politiet, køre over for rødt lys tre gange og for at have kørt venstre om et helleanlæg, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Løsladt igen tirsdag morgen

Derudover sigtes han også for kørsel uden kørekort, for ikke at have anvendt sikkerhedssele, for narkobesiddelse og for narkokørsel.

- Vi ved ikke præcist, hvorfor han flygtede fra politiet, så man kan kun gætte på, hvorfor han ikke havde lyst til at tale. Det skyldes formentlig de ting, han nu er sigtet for, siger Janni Lundager.

Læs også Flere i fare under vild biljagt: Politiet efterlyser de involverede

Efter endt afhøring blev den 18-årige bilist løsladt omkring kl. 5 tirsdag morgen.

Da ingen mennesker var i fare under biljagten, kræves han ikke fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Men han er naturligvis fortsat sigtet for de mange forseelser.