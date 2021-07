Vanvidsbilist røg i grøften og endte på en mark

En politipatrulje prøvede lidt i midnat mandag at lave en rutinekontrol af en 24-årig mandlig bilist i Elev ved Lystrup.

Hans reaktion var dog langt fra rutinemæssig. I stedet for at standse og vente på politiet, satte han farten kraftigt op og forsøgte at flygte.

Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport.