Vanvidsbilist kørte 180 km/t - nu efterlyser politiet motorcyklist

- Han (motorcyklisten, red.) er i færd med at foretage en lovlig overhaling af en bilist, og så kommer den her vanvidsbilist kørende imod ham, så han må trække hårdt ind til siden for at undgå sammenstød, fortæller Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vanvidsbilisten blev, sidst på eftermiddagen søndag, anholdt efter at have være efterlyst en kort periode, men da politiet nu skal have kortlagt episoden, efterlyser de motorcyklisten, som de meget gerne vil i kontakt med.

- Vi skal efterforske den her sag nærmere og have kortlagt, hvordan den her kørsel er foregået, og i den forbindelse vil vi gerne i kontakt med motorcyklisten, siger Jakob Christiansen.