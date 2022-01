Vanvidsbilist blæste igennem bydel i søsters bil

Episoden fandt sted tirsdag kort inden middag. På Silkeborgvej blev manden målt til at køre 111 km/t mod tilladt 50 km/t, mens han foretog en overhaling over spærrelinjen, oplyser Østjyllands Politi.

Alt sammen blev fanget i en færdselskontrol på stedet.

En motorcykelbetjent satte hurtigt efter den 24-årige bilist og fik ham stoppet.

Fik pludselig langt hjem

Ud over et klip og en bøde for den ulovlige overhaling venter der nu den unge mand en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år, mulig fængselsstraf og en bøde. Kørekortet blev i øvrigt inddraget på stedet, oplyser Østjyllands Politi.



Den 24-årige mand, der er fra Odense, måtte altså overgive bilen til politiet. Hvordan han er kommet hjem, melder historien ikke noget om.