Vanvidsbilist blæste alkometer op på over 2,0

Østjyllands Politi anholdt søndag eftermiddag en 59-årig mand og sigtede ham for spirituskørsel med en promille et godt stykke over den tilladte.

Det fremgår af døgnrapporten.

Manden blev set komme ud fra en bodega på Viggo Stuckenbergs Vej i Aarhus, hvor han sammen med en anden mand satte sig ind i en bil. De var begge synligt berusede, og det fik et vidne til at ringe til politiet.

Vidnet fulgte efter de to mænd, og via telefonen kunne han guide en patruljevogn hen til bilen, der blev standset på Nørrebrogade.

Her viste en alkometertest, at føreren havde en promille på over 2,0, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og vanvidskørsel, og derfor tog politiet bilen fra ham med henblik på konfiskation .

Da den 59-årige i forvejen var frakendt kørekortet, blev han desuden sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.