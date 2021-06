Vandkrig: - Landmændene skal selv betale regningen

Penge, som i sidste ende skal betales af forbrugerne, og det er ikke rimeligt mener Lone Norlander.

- Jeg tænker, at overtaksationskommissionen har sat en helt skæv grænse i forhold til, hvad landmændene skal kompenseres for, siger Lone Norlander, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus Kommune, til TV2 Østjylland.

Hvem mener du skal betale kompensationen?

- Det skal landmændene, fordi det er deres ansvar at sikre, at de midler, de bruger, ikke forurener aarhusianernes grundvand, siger Lone Norlander.

- Underligt at vi er oppe i sådan nogle niveauer

SF’eren Liv Gro Jensen mener også, der er tale om overkompensation.

- Jeg synes, at når man forurener med sprøjtegifte, så må man også tage ansvar for det og være klar til at ændre i den praksis - og også tage en rimelig erstatning for det, og jeg synes ikke det niveau, der er på tale lige nu, er rimeligt, siger Liv Gro Jensen, byrådsmedlem for SF i Aarhus Kommune.

Også næstformand i Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Steen Bording Andersen (S), er overrasket over beløbets størrelse.

- Det er lidt underligt, at vi pludselig er oppe i sådan nogle niveauer, for vi tager ikke jorden fra landmændene, vi giver dem bare nogle indskrænkninger. Men ikke nogle indskrænkninger, der gør, at der ikke kan produceres noget, siger Steen Bording Andersen.

- Vi har nogle, der forurener vores grundvand, mens vi andre skal betale regningen. Men omvendt er vi et solidarisk samfund, hvor vi hjælper hinanden, og jeg tænker også, at landmændene vil blive voldsomt pressede, hvis vi slet ikke hjalp, siger Steen Bording Andersen.

Et landsdækkende problem

Drikkevandsdebatten foregår ikke kun i Aarhus, men i det meste af Danmark, og Malte Larsen, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, tror ikke, at forbrugerne slipper for at skulle betale.

- Hvis vi ikke økonomisk kan komme efter dem, som i sin tid forurenede, så bliver det en opgave, som fællesskabet på en eller anden måde skal betale.

- Og om det så er statskassen eller forbrugerne, der skal betale, det er ikke helt afklaret endnu, men jeg går ud fra, at forbrugerne desværre kommer til at betale for noget, de sådan set ikke har haft noget at gøre med selv tidligere.