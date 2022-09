Vaks nabo ledte politiet til lampetyv

Godt naboskab viste sig onsdag i sin bedste form.

En vaks kvinde reagerede hurtigt, da hun hørte støj fra en nabolejlighed på Emiliedalsvej i Højbjerg.

Kvinden vidste nemlig, at naboen ikke var hjemme og undrede sig over lyden. Derfor gik hun ud for at se, hvad der skete, og ude på gangen så hun en mand løbe væk fra lejligheden med en sæk i hånden.

Han løb ud på gaden og skyndte sig ind i en bil og kørte fra stedet.

Naboen registrerede nummerpladen, inden hun ringede til politiet. Her kunne hun også komme med et fyldigt signalement af mand og bil.

Fandt lejligheder

Ud fra de oplysninger fandt politiet frem til en 37-årigs adresse i Aarhus. Her stod bilen, men den 37-årige åbnede ikke, da politiet bankede på.

Derfor assisterede en låsesmed politiet, der kunne komme ind til den 37-årige, der sad inde i lejligheden.

Under den efterfølgende ransagning fandt politiet to lamper, der viste sig at komme fra Emiliedalsvej. han blev anholdt og sigtet for indbrud.