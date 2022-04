Værktøjstyv afsløret af GPS

Onsdag efter eftermiddag klappede fælden for en værkstøjtyv, da politiet let kunne følge hans færden via et GPS-signal.

Natten til onsdag blev der stjålet en del værktøj, andet udstyr og en trailer fra en byggeplads i Risskov i Aarhus.

Hvad tyven dog formentlig ikke lige havde regnet med var, at der var sat GPS-sporing på traileren. Dermed kunne betjente fra Østjyllands Politi nemt spore hvor traileren befandt sig.

- Vi oplever ofte, at der bliver stjålet værktøj og lignende fra byggepladser, så derfor opfordrer vi folk til at være ekstra opmærksomme på at sikre deres udstyr, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands politi.

Erkender tyveri

Via GPS'en kunne politiet spore traileren til en adresse i Voldum mellem Aarhus og Randers.

Her mødte politiet den 27-årige aarhusianske mand, der var i færd med at lave noget arbejde ved et hus.