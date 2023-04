Værgemål som god forretning: Vil have ministeren på banen

Det kan være en helt god forretning at være værge. Det har TV2 Østjylland de seneste dage beskrevet, efter at Mette Ratzer har fortalt, at hun ikke har kunnet besøge sin hjerneskadede bror, Hans, på hospitalet, fordi den beskikkede værge har afvist det. Hans' værge, Niels Møller Holm, er nemlig også værge for 71 andre. Nye tal fra Familieretshuset viser nu, at han langt fra er ene om at have mange værgemål. Per 1. januar 2022 var der 178 faste værger tilknyttet Familieretshuset. I alt havde de over 6500 værgemål. Ti af værgerne har hver især 80 eller flere værgemål.

- Det kan man jo ikke. Man kan jo ikke varetage så mange menneskers behov og interesser, siger Hans' søster, Mette Ratzer fra Aarhus.

quote Jeg vil bede ministeren redegøre for de regler Preben Bang Henriksen (V), retsordfører

Og den holdning er der lydhørhed over for på Christiansborg. Venstres Preben Bang Henriksen mener, de kræver handling. - De oplysninger, I fremlægger, de gør, at jeg vil bede ministeren redegøre for de regler. Jeg synes, det er et ganske voldsomt antal, siger retsordfører Preben Bang Henriksen.

- Det er jo meningen, man skal have en vis indsigt i de pågældende borgeres liv, og det kan det være svært at have for så mange mennesker, siger han.

quote Det er nogle ret afgørende beslutninger, en værge skal tage på et andet menneskes vegne Charlotte Broman Møller (SF), handicapordfører

Hos SF mener man også, at der bør være et loft for, hvor mange man kan være værge for. - Det er nødvendigt for, at man kan have den relation til den, man er værge for, og så man sikrer sig, der er en grundighed omring de ting, man skal tage beslutninger om. Det er nogle ret afgørende beslutninger, en værge skal tage på et andet menneskes vegne, siger handicapordfører Charlotte Broman Møller.

Har ingen kommentarer Værgen Niels Møller Holm er torsdag vendt tilbage til TV2 Østjylland på mail. Han ønsker dog ikke at kommentere på kritikken og henviser til Familieretshuset. Vi ville gerne have spurgt ham om, hvorfor han udstedte et besøgsforbud mod Mette Ratzer, og hvorfor han ikke vil afgive værgemålet.

TV2 Nord har opsøgt værgen på hans bopæl. Han ønsker heller ikke at tale med TV2 Nord, men siger, at han ikke har beføjelse til at forbyde besøg på et sygehus. Ifølge Foreningen for Faste Værger er det ikke et problem, at nogle værger har mange værgemål.

- Det er jo et arbejde, man kan leve af, og det er der sådan set ikke noget til hinder for. Det er også i et eller andet omfang med til at højne professionalismen og kendskab til lovgivning og regler, sociallovgivning og så videre, siger formanden, Lasse Hummelhof Frandsen.

Hvert værgemål giver omkring 8000-10.000 kroner årligt. Dobbelt sorg En fast værge kan ifølge loven kun fjernes, hvis det vurderes nødvendigt for personen under værgemål. - Han svarer, at det vil han ikke, for det er det, han lever af, siger Mette Ratzer.

Mette Ratzer håber, at det lykkes at få værgemålet over sin bror.