Væltede og smadrede tomme flasker på kørebanen – siden fandt politiet ham i Rema

Resultatet var en stor bunke glasskår på kørebanen, men mændene fortsatte tilsyneladende fra stedet uden at rydde op efter sig, hvilket medførte at politiet blev tilkaldt.

Fandt vognfører

Da betjentene nåede frem, kunne de rigtignok se glasskårene, men ingen mænd. Anmelderen kunne dog pege politiet i retning af de to mænd, der havde fortsat køreturen.

Det nærmeste sted med en flaskeautomat var Rema 1000 å Frederiks Allé, ræsonnerede betjentene, der derfor satte kursen i den retning, og her mødte de den ene af mændene med begge indkøbsvogne med flasker i.

Han indrømmede, at han og hans kammerat havde tabt en masse flasker på vejen. Han blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden, og så fik han ellers besked om at trille tilbage og begynde at rydde op efter uheldet.