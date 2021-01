Vaccinationer udsat: Frontpersonale på COVID-19 afsnit får ikke andet stik som planlagt

Første dosis af corona-vaccinationen blev givet til noget af det ansatte frontpersonale på

AUH´s coronaafdeling mellem jul og nytår.

Stik nummer to, der skulle have sikret personalet mod COVID-19, skulle have været givet i denne uge.

Men det skete ikke, oplyser Aarhus Universitets Hospitals presseafdeling til TV2 ØSTJYLLAND.

I stedet fik de ansatte en mail om, at deres tid til anden vaccination var aflyst. Samme mail vil blive sendt ud til de ansatte, der skulle have deres andet stik i den kommende uge.