Uvejr i Norge sender 10.000 ekstra turister til byen

Det er svært at sige nej, hvis man driver en turistorganisation og pludselig bliver tilbudt at få besøg af omkring 5.000 ekstra gæster - to gange.

Det var, hvad der skete for Visit Aarhus og Aarhus Havn mandag aften, da selskabet bag det italienske krydstogtskib Costa Firenze måtte konstatere, at uvejr i Norge ikke er foreneligt med at sejle et stort krydstogtskib op til Stavanger.

Derfor ringede telefonen altså i Aarhus, fortæller Anders Sass Meyer, der er kommunikationskonsulent ved Aarhus Havn.

- De spurgte, om der var mulighed for at ændre ruten, så de i stedet sejlede her ind til Aarhus, og det sagde vi selvfølgelig ja til. Der var plads ved det, vi kalder omni-terminalen, så der lagde skibet til ved 10-tiden i formiddag, hvor vores dygtige folk stod klar til at tage imod det i samarbejde med medarbejdere fra VisitAarhus, siger Anders Sass Meyer.

Langt de fleste af de omkring 70 krydstogtskibe, der besøger byen hvert år, lægger til kaj i sydhavnen, men Costa Firenze er med sine 324 meter for stort til at ligge der. Derfor skal det om til omni-terminalen.

- Det skal så videre til Skagen i morgen, torsdag, så de godt 4900 gæster ombord når lige at få et døgns tid her i byen, men faktisk kommer der endnu et ikke-planlagt krydstogtskib på fredag, som heller ikke kan gennemføre sin oprindelige sejlads til Norge på grund af vejret, siger Anders Sass Meyer.

Det sker igen på fredag

Fredagens skib hedder Aidanova, og det har plads til knap 6600 passagerer. Det er dog uvist, om det er fyldt op. Det lander efter planen klokken 06.30.

Det 337 meter lange Aidanova var også i Aarhus fredag den 12. maj, da det egentlig skulle have været i Skagen. Også dengang var det vejret, der forhindrede skibet i at gennemføre sin planlagte sejlads.

