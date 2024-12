Utryghed efter knivdrab: Stemningen er kørt op

Torsdag afholdt politiet derfor et såkaldt tryghedsmøde for områdets beboere sammen med Boligkontoret Århus.

- Folk her på Reginehøj er utrygge. Ikke bare på grund af det drab, der er sket, men fordi der er så meget narkosalg, simpelthen. Og de står i klynger, og man tør ikke sige noget til dem. Man er bange for, det kommer til at gå ud over vores børn, vores biler, eller os selv.

Ketty Christensen har boet på Reginehøj i 30 år, og hun er egentlig glad for at bo der. Men ligesom mange andre på mødet, så er hun også frustreret og utryg lige for tiden.

Bente Andersen har boet i blokken i 50 år, og hun føler lige nu, at folk råber meget højt om at føle sig utrygge. Det på trods af, at hun sjældent ser ældre mennesker på gaden efter klokken 19.

- De gør jo ikke noget, og det har ikke noget med os som beboere at gøre. Alt er, som det plejer at være. Det er jo tragisk, at der sker et drab, også at han var så ung, men det er stadig internt.

Der har jo været et drab herude i søndags, forstår du ikke, det skaber noget røre?

- Som beboere kan jeg ikke se, det er nødvendigt med sådan et møde. Der vil altid være nogen, der blæser noget op.

Ikke noget et møde kan ændre på

Heller ikke for Ketty Christensen har aftenens tryghedsmøde ændret det store.

- Politiet sagde ikke så meget, de gav bare en kort orientering. Mødet ændrede ikke noget for mig.

Trods det nylige drab og den generelle utryghed, som i hvert fald flere beboere oplever, så er Ketty Christensen fortsat glad for at bo på Reginehøj. Både på grund af udsigten fra hendes lejlighed, men især på grund af de mange mennesker, hun efterhånden kender i nabolaget.

- Efter at have boet herude i så mange år, så er det jo hyggeligt om sommeren at gå på stierne. Man får en sludder med den ene og den anden, sidder nede på bænken ved græsplænen med en masse damer og snakker. Det er i bund og grund hyggeligt at være her.

Politiet vurderer, at drabet natten til søndag var en del af et internt opgør i det kriminelle miljø. To mænd på 20 år og en mand på 27 er varetægtsfængslet, sigtet for manddrab. Politiet mener, at en fjerde uidentificeret gerningsmand fortsat er på fri fod.