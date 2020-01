Utrygge elever i trafikken: Nyt tiltag skal afhjælpe farlige situationer

Myldrende trafik, biler der kører over for rødt og trætte skoleelever i de mørke morgentimer kan være en farlig kombination.

- Der er så mange biler, så man bliver utryg og bange for, at man bliver kørt over, siger Helene Taagaard, der går i tredje klasse på Viby Skole.

Læs også 18-årigt cykeltalent trafikdræbt under løb - bilist slipper med bøde

Derfor har man i Aarhus Kommune nu taget et nyt initiativ i brug – en såkaldt trafikpolitik - for at komme farlige situationer til livs, når børn og unge skal krydse vejen til skole.

Jeg bliver utryg ved det, og derfor kører jeg hende i skole. Cynthia Taagaard, forælder

Mandag morgen på Viby Skole blev den nye trafikpolitik fejret med en ny 'kys og kør'-bane på den nærliggende parkeringsplads.

- Børnene kan blive afleveret let og sikkert, da vi har lavet en ny rute, der gør, at de kan gå direkte over til skolen, siger Katrine Minke Mikkelsen, der er skolebestyrelsesmedlem på Viby Skole.

Og supplerer:

- Jeg får en dejlig ro i maven, da jeg er mere sikker på, at der ikke er nogen børn, der er tæt på at blive kørt ned.

Mandag morgen blev den nye 'kys og kør'-bane indviet.

Skolernes eget ansvar

Det er dog op til de enkelte skoler i Aarhus at udarbejde en trafikplan.

En trafikplan der skal ændre forældrenes trafikmoral for at undgå de farlige situationer i morgentrafikken, og som kan indebære alt fra et enkelt tiltag til en samlet strategi med planlagte aktiviteter hen over et helt skoleår.

Læs også Skole vil have bedre indeklima og slippe af med madpakkelugt

- Nu er der i hvert fald et alternativ til parkeringspladsen, der er alt for lille. Det her er både let for børnene og de voksne, og det, tror jeg, gør en stor forskel, siger Katrine Minke Mikkelsen.

Glade elever og forældre

Og både børn og forældre er enige i, at en trafikpolitik er vejen frem.

- Jeg er simpelthen så glad for det, og jeg håber, at det er en god løsning. Jeg har set frem til, at der sker noget på det her område, siger Cynthia Taagaard.

Hun er mor til Helene Taagaard fra tredje klasse og har indtil nu kørt datteren i skole.

- Jeg bliver utryg ved det, og derfor kører jeg hende i skole, så jeg er sikker på, at hun kommer sikkert derover.

Aarhusianske skoler med en trafikpolitik kan i 2020 søge tilskud til initiativer i forbindelse med implementeringen af deres trafikpolitik - eksempelvis udstyr til skolepatruljer eller informationsmaterialer

Katrine Minke Mikkelsen glæder sig over den nye ordning.