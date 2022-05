Utraditionelle midler taget i brug i forbindelse med valg

"Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at give en hånd til demokratiet som frivillig på et valgsted."

Sådan lyder det blandt andet i en besked fra Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, som helt præcist 83.058 århusianere har fået tilsendt via Digital Post.

Det har de fået, fordi man hos kommunen var bekymret for, at det ville blive svært at skaffe frivillige til de 49 valgsteder i Aarhus Kommune, når danskerne 1. juni skal stemme om det EU-forsvarsforbeholdet.

- Frivillighed er noget andet, end det var for 10 år siden. Rigtig mange steder kan man blive en del af et fællesskab, hvilket giver lidt konkurrence om de frivillige, siger Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice.