Usædvanligt fund: Taget med 103 hampplanter på altanen

Østjyllands Politis Specialpatrulje troppede op til et noget usædvanligt syn, da de torsdag efter et tip rykkede ud til en lejlighed i Aarhus C.

På en 55-årig mandlig beboers altan fandt man nemlig hele 103 hampplanter.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND fredag.

- Det er ikke så tit, at vi ser så mange hampplanter på så lille en altan, siger Kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 Østjylland.

En noget alternativ forklaring

I første omgang påstod manden, at han kun opbevarede dem, fordi han syntes, at ’de var flotte’.

- Det er egentlig ligegyldigt, hvorfor han påstår at have dem. Det er ulovligt at have dem stående, og han sigtes for besiddelse af euforiserende stoffer alligevel, siger Jakob Christiansen.

Senere fandt betjentene også en pose med skunk, og manden endte med at erkende, at han udvandt cannabisolie af sin lille ’have’ på altanen.

Østjyllands Politi beslaglagde både hampplanter og skunk, og den 55-årige blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

