Usædvanlig straf: Tyv fængsles for indbrud i biler

En hundepatrulje måtte i spil, da en 54-årig mand for halvanden måned siden blev anholdt for at have brudt ind i flere biler i Aarhus.

Det kulminerede mandag med en ubetinget fængsling af manden i et halvt år.

Natten til 24. august blev en beboer på Rolfsgade vækket ved lyden af en rude, der blev smadret. Da han kiggede ud af sit vindue, kunne han se, at der var blevet brudt ind i hans bil.

Tyven var flygtet fra stedet på cykel, da politiet ankom, men de fik alligevel øje på ham, og han endte med at løbe ind i nogle private have.

Her kunne en politihund dog snuse sig frem til den 54-årige, der gemte sig i en have, og da han forsøgte at flygte, løb hunden ham op og fik standset ham, hvorefter han blev anholdt.

Det er usædvanligt, at et indbrud i en bil ender med fængsling, men i denne sag skyldes det, at manden i forvejen var prøveløsladt efter et tidligere indbrud.

- Det havde betydning for den fængselsstraf, der skulle udmåles, og derfor er jeg også tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand og udløste reststraffen på 91 dage, siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.



Det blev altså i Retten i Aarhus takseret til et halvt års ubetinget fængsel.