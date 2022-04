Uroen ulmer i bydel under langstrakt politisk slagsmål

Det er dog ikke så ligetil, for ganske vist har Aarhus Kommune sat penge af til at patruljere på hele Aarhus Ø, men indtil videre må vagterne nøjes med at holde øje omkring lystbådehavnen.

Det skyldes, at de private vagtværn ikke har de nødvendige beføjelser, som det ellers er tanken, at de skal kunne få på baggrund af politiforliget fra 2020.

Slås på Christiansborg

Politikerne på Christiansborg kan dog ikke blive enige om, hvordan lovgivningen skal skrues sammen.

- Desværre er Christiansborg nogle gange et sted, hvor tingene tager alt, alt for lang tid. Jeg kan ærligt love, at vi er flere, der faktisk prøver at presse på, alt det vi kan, og derfor er det selvfølgelig heller ikke i orden, at det tager så lang tid, siger Michael Aastrup Jensen, medlem af retsudvalget og østjysk folketingsmedlem for Venstre.