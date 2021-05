Uro plager dyreinternat - tidligere bestyrelse i konflikt med ny

Kritiserer ny bestyrelse

Kalle Fisker siger, at han endnu ikke har set en plan fra den nye bestyrelse over, hvordan de vil redde foreningen.

- Jeg undrer mig lidt over, at de overtager på et så kritisk tidspunkt uden at have en plan for, hvordan det her skal reddes økonomisk, siger den afgående formand.

Ifølge den nye næstformand, Anne Trane, er der bestyrelsesmøde igen i morgen, hvor de vil se på en sådan plan.