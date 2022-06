Ups: Se stor bue kollapse da kronprinsen løb i mål

Alt var gået godt til årets Royal Run i Aarhus.

Men lige da kronprins Frederik var på vej i mål, faldt en stor, oppustet bue sammen og gjorde det svært for løberne at færdiggøre ruten.

Derfor måtte frivillige træde til for at holde buen oppe, så kronprinsen og de andre deltagere kunne komme i mål.

Kronprinsen kom ikke længe efter i mål og udtalte, at han var glad for at løbe ruten, som han kender godt fra sin tid som studerende i Aarhus i 1990'erne.

