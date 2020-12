Universitetshospital opgraderer: Fast bemanding til covid-patienter

Personalet i beredskabet uddannes til at behandle covid-19 patienter og i korrekt brug af værnemidler.

De gennemfører scenarietræninger sammen, og der er værnemidler til, at de kan være klædt så godt som muligt på til opgaven.

Styrkelsen af covid-19 beredskabet betyder samtidig, at de øvrige afdelinger på hospitalet vil skulle planlægge med at lukke ned for noget af deres aktivitet.

Der vil frem mod jul blive skabt et overblik over, hvad det kommer til at betyde af omlægninger, udsættelser eller reduktioner for patienter i disse afdelinger.

Patienter med akutte og førlighedstruende tilstande, kræft og andre patienter som af faglige grunde ikke kan vente, vil naturligvis fortsat blive behandlet som vanligt.