Universiteter blev truet med udflytning: Nu har forhandlinger fjernet krav

Et bredt flertal i Folketinget har landet en aftale om at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele landet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indkaldt til pressemøde fredag klokken 11.15 om samme emne, fremgår det af ministeriets Twitter-profil.

I slutningen af maj lancerede S-regeringen udspillet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Det lagde blandt andet op til, at universiteterne skal nedlægge ti procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne.

Ritzau erfarer, at støttepartierne Enhedslisten og SF er kommet igennem med ønsket om, at man i stedet laver det om til en målsætning frem mod 2030. Det bliver altså ikke et decideret krav.

Det fremgår af aftaleteksten, som Ritzau har set.

- Aftalepartierne ønsker konkret, at der udarbejdes en samlet 2030-sektorplan for hver hovedsektor (universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime institutioner og kunstneriske institutioner) for, hvordan en målsætning om udflytning eller nedskalering af sektorens samlede optag i de største byer på op til ti procent kan realiseres frem mod 2030.

- Aftalekredsen giver derfor uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen (S), red.) til opgave at facilitere en inddragende proces med uddannelsesinstitutionerne, som leder frem til 2030-sektorplaner for hver sektor blandt de videregående uddannelser, fremgår det af aftaleteksten.

Sektorplanerne skal blandt andet klargøre, hvor det vil være bedst at placere nye uddannelsespladser uden for de fire største byer.

De Radikale ser ud til at blive det eneste af Folketingets partier, der står uden for aftalen. Partiet forlod forhandlingerne natten til fredag.

- Vi er meget uenige i regeringens ønske om at lukke tusindvis af studiepladser, og vi er også meget uenige i dens holdning til, at man kan flytte en masse uddannelser, uden at man investerer, sagde uddannelsesordfører Katrine Robsøe (R) til Ritzau, efter at hendes parti havde forladt forhandlingerne.