Universitet til udvekslingsstuderende: Genovervej om I vil afsted

Noget af det, som de udrejsende studerende skal være opmærksomme på, er hvordan sundhedsvæsenet fungerer i det land, som de skal rejse til:

- Man kan jo forsikre sig mod forskellige ting, men en forsikring vil jo ikke kunne gøre noget ved et sundhedsvæsen under pres, siger Rikke Nielsen.

Normalt dobbelt så mange på udveksling

Aarhus Universitet melder ud nu, fordi universitetet stadig kan nå at sammensætte et alternativt semester til udvekslingsopholdet. Derved risikerer de studerende ikke at gå glip af et semester, hvis de skulle beslutte sig til at blive hjemme.

Normalt har Aarhus Universitet dobbelt så mange studerende afsted på udlandsophold. Rikke Nielsen forklarer, at nedgangen blandt andet skyldes, at flere af universitetets samarbejdspartnere har lukket ned for modtagelse af udvekslingsstuderende.