Ungt kærestepar i slagsmål: Pludselig gik de amok på politiet

Et yngre kærestepar kom lørdag aften kort før midnat så voldsomt op at slås med hinanden, at politiet måtte tilkaldes.

Det oplyser Østjyllands Politi i søndagens døgnrapport.

Da patruljen ankom til Finlandsgade i Aarhus var slagsmålet fortsat i gang, og politiet greb derfor ind. Betjentens indgriben stoppede dog i første omgang ikke slagsmålet, da parret nu i stedet vendte deres aggressioner mod politiet.

Manden tog livgreb på én af betjentene, mens kvinden forsøgte at sparke sidespejlet af patruljevognen.