Glæde, begejstring og fællesskab Ungt gospelkor med eksplosiv tilslutning

Gospelkoret havde egentlig sin rod i Domen på havnefronten i Aarhus, men vennerne bag måtte hurtigt indse, at en søgen efter nye omgivelser skulle sættes ind. For på fire samlinger var koret simpelthen blevet for stort til at kunne være i Domen og spillestedet Turkis, hvor koret også nåede at være en enkelt gang.

- Vi tænkte, at der manglede lidt begejstring rundt omkring. Vi kunne mærke, at folk kunne være begejstrede, når der var EM, og de kunne være begejstrede for alt muligt, men vi kunne godt bruge mere af det bare en mandag aften og bare have det fedt. Vi havde en idé om, at gospel var vejen ind, fortæller Daniel Ostersen.

Praise blev født ud af en simpel idé: At dele glæden ved at synge og danse sammen. Og hvad der begyndte som en drøm blandt fem venner, har på blot få måneder udviklet sig til et fænomen. Koret, der startede i september måned, har oplevet en eksplosiv tilslutning. Fra de første 100 deltagere, til 250, og nu til en imponerende forsamling på 600 unge, der fylder Aarhus Turbinehals rum med liv og energi.

Det er mandag aften. 600 unge mennesker er stimlet sammen. Her, midt i byens pulserende hjerte, er rammerne sat for noget, der kan beskrives som en uundgåelig musikalsk bevægelse – et gospelkor ved navn Praise, der på rekordtid har tiltrukket en overvældende skare af unge stemmer og dansende fødder.

Praise er opstået af et ønske om, at flere unge må opleve, hvilken glæde det er at synge og danse sammen, og det er for alle unge, der tør at udfordre sig selv ved at synge og danse med en begejstret tilgang.

- Det er en fri måde at synge på. Det er faktisk en genre, hvor du er lidt kikset, hvis du står stille, siger Daniel Ostersen.

Hænderne kastes fra side til side til de pulserende rytmer fra mande- og kvindestemmerne, der anføres af Daniel Ostersen og hans klaver i midten af menneskemængden. Stemningen er løssluppen og ansigterne udsmykket med brede smil, som koret afrunder endnu en sang.

Større end musik og religion

For mange af de unge deltagere er Praise mere end blot et kor. Det er et fællesskab - et sted, hvor man kan udtrykke sig frit og finde nye venner. Det er et sted, hvor man kan lade hverdagens bekymringer glide i baggrunden og i stedet lade sig rive med af musikkens og samhørighedens kraft.

- Det var grænseoverskridende, lige da jeg kom, men som man kan fornemme, skal man bare skråle med. Man bliver meget hurtigt en del af det fællesskab, der er, og så er det bare nemt at skråle med, fortæller Julie Lund, der er studernede i Aarhus og er med for første gang.

Koret er både uforpligtende og gratis at deltage i.

- Det en helt anden oplevelse end en helt almindelig mandag aften, og så er det bare et nyt fællesskab, som jeg ikke normalt plejer at have i min hverdag. At opleve det her, det ser man virkelig ikke mange steder, fortsætter Julie Lund.

Og selvom gospel egentlig er en kristen musikgenre, er vennerne bag Praise ikke i tvivl om, at alle - troende eller ej - kan få noget ud af koret.

- Det er ikke kun for kristne. Jeg tror faktisk, at størstedelen af dem, der er kommet i aften, ikke er kristne. Den respons, vi har fået på det, er, at det er meget åbent og et spiseligt arrangement - og så det med, at man er vant til at synge, og vi ikke kun synger kristne sange. Alle er velkomne, og det håber jeg virkelig folk føler, når de kommer her, siger Hannah Vestergaard, arrangør Praise.