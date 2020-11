Unge vil have ny fest for mangfoldighed: Politikerne siger nej

Derfor mener Borgmesterens Afdeling ikke, at der skal laves en årlig mangfoldighedsfejring, men at Byrådet i stedet bakker op om de mangfoldighedsarrangementer og fejringer, der allerede finder sted, som for eksempel Aarhus Pride:

- Det er et super sympatisk forslag. Men grundlæggende handler vores afslag om, at det ikke skal være politikere eller embedsmænd, der skal igangsætte sådan en fejring. Det skal komme fra foreninger og organisationer, og så skal vi støtte op om det, siger Anders Winnerskjold, næstformand for Børn – og Unge-udvalget i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at der hvor Aarhus Kommune kan gøre en forskel for mangfoldigheden, er i driften af kommunen:

- Jeg tror ikke en kommunal fejring batter så meget. I stedet skal vi altid have fokus på mangfoldighed i driften af kommunen. Hvis vi skal ændre mindset, er det nogle andre ting der skal til. Som for eksempel et rummeligt arbejdsmarked med plads til den man er og et natteliv, hvor man ikke bliver diskrimineret, siger Anders Winnerskjold.