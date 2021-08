Unge talenter får chancen i ny opera

Hun spiller showgirl i den nye opera, der også byder på musical, jazz og andre genrer. Og for det unge talent er det inspirerende at få lov at optræde med verdensstjernerne



- Det er mega fedt at se nogen, som er så vant til at gøre, det de gør og er meget professionelle. At se, hvordan man også har det som et job og som en måde at være på scenen på. Man lærer rigtig meget at se på andre mennesker gøre det, de er vant til – og gode til, siger hun.

Prominente navne på scenen

Udover talenterne fra Den Jyske Operas talenthold, er der også mere erfarne sangere med i Inkognito Royal, som handler om Kong Frederik d. 8 af Danmark, der bliver fundet døende på gaden i Hamborg.