Unge mænd får lange straffe for systematisk svindel mod ældre

To unge mænd fik ikke noget ud af at anke deres domme i en sag om omfattende svindel mod ældre.

Således har Vestre Landsret tirsdag stadfæstet dommene til de to mænd, der var med til at bedrage en lang række ældre for samlet 15 millioner kroner.

Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

23-årige Mahmoud Ahmed Amche idømmes seks års fængsel, mens 20-årige Ahmed Ismail straffes med fængsel i fem år og seks måneder. Det var samme straf, som Retten i Aarhus kom frem til i december 2023.

I alt blev der begået 436 databedragerier og forsøg herpå.

Skete fra adresser i Tilst

Svindlen foregik efter næsten samme opskrift hver gang.

De ældre blev sidst på eftermiddagen eller aftenen ringet op af en person, der præsenterede sig som værende fra offerets bank, Nets eller lignende.

Derefter fik personen i røret de ældre til at udlevere kontooplysninger, kortoplysninger og/eller login-oplysninger til NemID under påskud af at afværge et igangværende misbrug af deres konti.

Men i stedet blev oplysningerne brugt til at overføre eller forsøge at overføre penge fra de ældres konti. Der blev også købt varer på nettet.

Svindlen foregik over en periode på cirka halvandet år - primært fra to adresser i Tilst.

Udnyttede ofrenes tillid

Landsretten har i straffene til de to mænd blandt andet lagt vægt på antallet af ofre, og at det må antages, at de blev udvalgt ud fra en forventning om, at de havde tillid til banker og manglende indsigt i netbank.

Ifølge landsretten havde bedragerierne en systematisk, professionel og velorganiseret karakter.

Desuden lagde retten vægt på, at Ahmed Ismail var under 18 år, da svindlen blev begået i 2020 til 2022.

I byretten blev de to 25-årige Nazakat Shahid Ali og Sabir Ahmed Mohamed også dømt, men de ankede ikke dommen. De fik henholdsvis fem år og seks måneders fængsel og seks års fængsel.