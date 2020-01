Unge i udsat boligområde hædret med pris

Hvis man vil gøre en forskel i samfundet, er det en god idé at starte i sit eget lokalområde. Sådan er det i hvert fald for en gruppe unge fra Frydenlund i Aarhus, der i dag blev hædret for deres arbejde.

19-årige Abdullah Öztürk er formand for Ungerådet. Han har boet i området hele sit liv og brænder stadig for at hjælpe kvarterets andre unge.

Det handler bare om, at folk hele tiden skal have noget at lave i stedet for at hænge ud bestemte steder. Abdullah Öztürk, formand, Ungerådet i Frydenlund

- Jeg kunne lige så godt lade være og sidde på min flade røv, men jeg tror bare, det er vigtigt at gøre en indsats. Hvis jeg ikke gør det, så er der vel ikke andre, der gør det, siger Abdullah Öztürk til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder, at han hver uge efter skole bruger flere timer på at hjælpe andre unge mennesker lige så godt på vej i livet som ham selv.

- Jeg er født og opvokset i Frydenlund, så jeg kender godt til problemerne i et boligsocialt område. Det handler bare om, at folk hele tiden skal have noget at lave i stedet for at hænge ud bestemte steder. Det gavner dem ikke, siger Abdullah Öztürk.

Abdullah Öztürk var en glad modtager af prisen.

Det sætter Abdullah Oztürk gang i sammen med Ungerådet. Blandt andet ved at lave fodboldkampe og andre arrangementer, der kan aktivere de unge i området.

- Det kommer højest sandsynligt til at betyde, at de går den rigtige vej. Det betyder rigtigt meget for os. Jeg er selv storebror til en af dem, siger han.

Populær i klassen

Også i sin klasse på Aarhus Handelsgymnasium er Abdullah Öztürk en, der gør en forskel.

- I klassen er altid hurtig på aftrækkeren, når der er nogen, der skal have hjælp. Han er meget udadvendt og bidrager positivt til fællesskabet i klassen, siger klassekammerat Kristoffer Kipp til TV2 ØSTJYLLAND.

Uddelingen af prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl sker for at gøre opmærksom på og hylde de mange ildsjæle, der er i Aarhus’ udsatte boligområder. Den uddeles til en eller flere frivillige, der har gjort en afgørende forskel i deres boligområde gennem året.

Med prisen fulgte en check på 5.000 kroner til projektet.

Selvom indsatsen kræver hårdt arbejde, så er Abdullah Öztürk på ingen måde færdig med at hjælpe de unge mennesker.

- Nu lægger vi en ny plan for 2020, hvor vi finder ud af, hvad vi skal. Det hele skal være med fokus på at styrke forholdet mellem voksne og de unge mennesker, siger Abdullah Öztürk.

Prisen som årets Boligsociale Ildsjæl er blevet uddelt siden 2008.