Unge går på gaden for større tryghed i nattelivet

Men der er grænser for, hvor langt de skal gå for at løse eventuelle konflikter, de møder i byen, lyder det fra projektlederen for de Unge ravne:

- De unge kan være med til at deeskalere en konflikt som er ved at optrappe. De skal ikke stå midt en konflikt og løse den. Der er det professionelle og politi, der skal involveres, siger Turid Christensen, projektleder for de Unge Ravne ved Fonden for Socialt Ansvar.