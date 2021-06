Unge går ind i kampen mod knuste flasker og ballade

VIDEO: Der skal gøres noget for at komme problemet med knuste flasker og jointskodder på Skæring Skoles område til livs. Det mener en forælder, som selv har et barn på skolen. Michael Maagaard vil nu have de unge i dialog for at finde ud af, om de har brug for et samlingssted. Indslaget er fra 30. marts 2021.