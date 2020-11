Unge bliver ofte snydt på nettet: Ny konkurrence skal sikre dem bedre mod svindel

Sund fornuft og logisk tænkning er det bedste våben

- Vores bedste bud på, hvordan man undgår at blive snydt på nettet er, at man tænker logisk, og at man tjekker afsenderen på, hvem man køber af, siger klassekammeraterne Nicklas Aaberg Warncke og Christina Madsen fra 9. klasse på Skødstrup Skole i fællesskab.

De fire klassekammerater Nicklas Aaberg Warncke, Filippa Kirkemann Obel, Trajan Ørts og Christina Madsen har sammen tænkt lidt over, hvordan de tror, at man bedst undgår at blive snydt af svindlere på nettet.

- Man skal nok prøve at tænke over, om det egentlig giver mening, at de skal bruge ens kontonummer. Eller hvis man får en fantastisk pris på noget, giver det så mening, at de kan sælge det så billigt, eller er det bare, fordi de vil snyde dig, siger Nicklas Aaberg Warncke.