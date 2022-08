Unge besatte ejendom i to dage: - Det er helt ude i hampen

På den modsatte side af holdningsspektret finder man Lone Degn, talsperson for Enhedslisten i Aarhus, som kalder aktivisternes besættelse for et mediestunt.

- Det er en fin happening, der gør os opmærksom på et ret stort problem. De har hængt bannere ude på forsiden af huset, og det er jo et statement, som viser at de gerne vil synliggøre over for byen og over for politikerne, at der er et problem, siger Lone Degn og uddyber:

- Det hænger jo ikke sammen, når man har en lav indkomst som studerende, så derfor synes jeg, de har en meget væsentlig pointe, og jeg synes egentlig, den her, som jeg betragter som en civil ulydighedsaktion, minder os om noget, vi skal gøre noget ved.

Beklager tom bygning

Også hos Steffen Wich, socialdemokratisk byrådsmedlem, møder de unge en smule forståelse.

- Jeg har det helt fint med, at folk markerer og laver happenings, events og lignende, hvis man har noget på hjerte, siger Steffen Wich, der dog også påpeger, at det har en konsekvens.

- Hvis man vælger at forbryde sig mod lovgivningen, jamen så har vi jo retssystemet, og så må man tage følgerne, siger byrådsmedlemmet for Socialdemokratiet.