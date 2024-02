Unge aarhusianere stemt ud af X Factor

Fredag aften trådte to aarhusianske duoer frem på skærmen i sangprogrammet X Factor på TV 2.

De gjorde et ihærdigt forsøg, men desværre måtte begge gruppe lide samme skæbne - de klarede sig ikke videre til næste runde.

Pigegruppen 'Poul' bestående af de to unge aarhusianere Alberte og Sofie sang 'Not All Men' med Morgan St. Jean, og de imponerede først dommerne nok til, at de sikrede sig en plads videre.

Men lykken var hurtigt ovre, da deres plads blev overtaget af en anden gruppe.

Brødrene Joakim og Jonatan havde derimod ikke held med at sikre sig en plads i første omgang, efter at Thomas Blachmann kaldte deres optræden for 'fucking kedelig'.