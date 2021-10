Ungdomsparti vil fiske vælgere lige inden sex

Der er mange måder at fange vælgernes opmærksomhed. I Aarhus vil en gruppe røde politikere fange de unge vælgere, lige inden de hopper i kanen.

SF Ungdom Århus har nemlig valgt at promovere sig med klistermærker på kondomer, som de vil dele ud gratis.

Søndag aften mødte TV2 ØSTJYLLANDs reporter en gruppe af de unge SFU'ere, der var igang med at sætte klistermærker på indpakningerne.

- Vi skal bruge dem til vores aktioner i løbet af valgkampen for at sætte fokus på sikrere og beskyttet sex og for at få Aarhus' borgere til at stemme ungt og grønt og måske stemme SF, siger Elvira Rosaline Brandt, medlem af SFU Århus.