Ung mand vågner til stor regning søndag

En beruset ung mand blev natten til søndag enig med sig selv om, at han skulle slås med et tog.

Allerede der burde det måske være gået op for ham, at det var bedre at gå hjem i seng, end at fortsætte med sin plan.



Men det var det sidste, han valgte.

Efter en våd bytur stod den 21-årige mand på perronen på Aarhus Hovedbanegård natten til søndag. Her blev han åbenbart sur på et holdende tog, og han valgte derfor et brække et jernrør af banegårdens sprinklersystem.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport søndag.

Stor regning venter

Røret brugte han til at slå på toget - måske i et forsøg på at få det til at køre? Mens han stod og afstraffede toget, fossede vandet fra sprinklersystemet ud på perronen.

Den unge hærværksmand blev tilbageholdt af en vagt, der tilkaldte politiet, der foretog en anholdelse af den 21-årige mand.

Han har tilbragt natten i detentionen. Han står søndag op til en sigtelse for hærværk, som kommer til at koste ham en bøde.

Men han kan også se frem til et større erstatningkrav for skaderne på tog og sprinklersystem, når de er gjort op.