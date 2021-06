Ung mand reddet i land – ville svømme 150 m med alkohol i blodet

Her var han sammen med to kammerater hoppet af en båd 150 meter fra kysten for at svømme ind. Men det gik galt.

- Den unge mand havde ikke de fornødne svømmefærdigheder, så vores livredder måtte redde ham. Det var også livredderens indtryk, at der var alkohol involveret, siger kystlivredningschef hos Trygfonden, Anders Myrhøj, til TV2 ØSTJYLLAND.